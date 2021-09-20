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: على الدول المتقدمة تحمل مسؤولياتها في خفض الانبعاثات لمواجهة تغير المناخ

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السيسي : على الدول المتقدمة تحمل مسؤولياتها في خفض الانبعاثات لمواجهة تغير المناخ : على الدول المتقدمة تحمل مسؤولياتها في خفض الانبعاثات لمواجهة تغير المناخ

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قال الرئيس عبدالفتاح في كلمة عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع «رؤساء الدول والحكومات حول المناخ»، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن حديثه سيتركز حول 3 رسائل مهمة، أن التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ يؤكد أن تغير المناخ بات حقيقة مُفزعة، وإن كنا ننشد تحقيق هدف الـ1.5 درجة مئوية الذي نص عليه اتفاق باريس، وعليه فمصر تؤكد أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها في خفض الانبعاثات تنفيذاً لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

وصرَّح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الاجتماع الهام جاءت في ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولي، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها في خفض الانبعاثات، تنفيذاً لالتزاماتها الدولية، في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخراً مناطق شتي حول العالم من حرائق غابات واسعة النطاق، والتي أكدت أن تغير المناخ قد بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها.

كما أشار الرئيس إلى أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته، خاصةً ما يتعلق بجهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر، على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء لاسيما في ظل الفجوة الراهنة في تمويل المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ التزاماتها وبين ما هو متاح.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعلن عن تطلع إلى استضافة الدورة الـ ۲۷ لقمة تغير المناخ في ۲۰۲۲ بالإنابة عن القارة الأفريقية، مشدداً على أن مصر ستعمل على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف، لمصلحة القارة الأفريقية والعالم أجمع.

المصرى اليوم

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