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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تبعات قضية تغير المناخ أشد وطأة بالنسبة للدولة الأفريقية، مؤكدًا أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته.

وشدد الرئيس السيسي في كلمته عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأم المتحدة والتي أذاعتها فضائية «إكسترا نيوز» الاثنين، على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها.

وأكد على الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، لافتًا إلى أهمية تفعيل جهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر، وذلك على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء لاسيما في ظل الفجوة الراهنة في تمويل المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ التزاماتها وبين ما هو متاح.