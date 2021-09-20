أخبار عاجلة

أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر -
السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر) -
التحفظ على ملابس مجهولة المصدر بدون فواتير في الإسكندرية (صور) -
«زراعة الإسكندرية»: نسبة تفتيح القطن تخطت 25%.. والمحصول بحالة جيدة (صور) -
لجنة من مركز بحوث الصحراء تتفقد قري مركز الحسنة بوسط سيناء -
بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع عمارات المساعيد بتكلفة 80 مليون جنيه -
23 سنة جوجل.. أشهر موقع بحث يحتفل بعيد ميلاده بتغيير شعاره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: يجب التعامل بجدية مع إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق

Print
السيسي: يجب التعامل بجدية مع إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق : يجب التعامل بجدية مع إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح ، إن تبعات قضية تغير المناخ أشد وطأة بالنسبة للدولة الأفريقية، مؤكدًا أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته.

وشدد الرئيس السيسي في كلمته عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأم المتحدة والتي أذاعتها فضائية «إكسترا نيوز» الاثنين، على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها.

وأكد على الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، لافتًا إلى أهمية تفعيل جهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر، وذلك على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء لاسيما في ظل الفجوة الراهنة في تمويل المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ التزاماتها وبين ما هو متاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر)

السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر)

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

السفير السعودي: أعيش مع المصريين في إنجازات الرئيس السيسي

السفير السعودي: أعيش مع المصريين في إنجازات الرئيس السيسي