حملة موسعه لرفع الإشغالات بمدينة دسوق

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شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق برئاسة المحاسب السيد عبد الستار ، رئيس مركز ومدينة دسوق، وبحضور نائب رئيس المدينة المحاسب ، أحمد سلطان ، ووليد فاروق رئيس حي جنوب وقسم الإشغالات برئاسة جابر داود وفريق العمل المعاون من العاملين بقسم الإشغالات والمتابعة الميدانية عبده الجمل وهشام غنيم اليوم الإثنين حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، استهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية ، منها الميدان الابراهيمى وحرم المسجد الدسوقى وشارع سعد والجلاءز

ومازالت الحملة مستمرة على أوقات متفرقة من اليوم وأسفرت الحملة عن رفع اشغال 150 ، مضبوطات متنوعة 30 ، تحرير محضر اشغال 15 ، إزالة إعلان 20 ، نقل بطئ 30.

وقال رئيس المدينه في بيان اعلامي أن ذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقي على جميع المستويات ، بما يسهم في غرس قيم الولاء والانتماء، واحترام القانون واستعادة الوجه الحضاري للشارع الدسوقي ، ومواجهة جميع أشكال الانفلات، والإهمال وتجاوز القانون، كما تهدف إلى تحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع.