محافظ قنا يشارك البنك الزراعي احتفاله بعيد الفلاح

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شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الإثنين في احتفالية البنك الزراعي المصري بعيد الفلاح والشمول المالي لمحافظة قنا، بحضور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمران أحمد حسن رئيس قطاع منطقة جنوب صعيد مصر للبنك الزراعي وعدد من النواب بمجلس النواب والشيوخ.

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

و أوضح محافظ قنا، أن هذا الاحتفال يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات واللقاءات التوعوية الذي ينظمها البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية للتركيز على القرى المستهدفة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف زيادة الوعي المصرفي والتوعية بأهمية الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي القومي، وسلامة الاستقرار المصرفي والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها، وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي .

و أضاف «الداودي»، أن البنك الزراعي المصري له تجارب ومبادرات رائدة في توفير البرامج التمويلية المتنوعة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة منها على سبيل المثال احلال السيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين، وبرنامج «باب رزق» لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم وتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وتمويل المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث من خلال منح قروض للمزارعين بفائدة ميسرة .

ومن جانبه أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بالسماح للعملاء المستفيدين من إحلال سيارات الكبود إلى ميكروباص في القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، بمد فترة السداد إلى 8 سنوات بدلا من 7 سنوات، وتزويد عدد ماكينات الصرف الآلي بكل قرى المحافظة، مشيرا إلى أن البنك يوفر لعملائه الحاليين والجدد خدمة اصدار بطاقات الخصم المدفوعة مقدما «ميزة» بالمجان. .

و في نهاية الاحتفال سلم محافظ قنا ١٢٠ جهاز كهربائي للأسر الأولى بالرعاية مقدمه من البنك الزراعي المصري ليبقى البنك الزراعي المصري دائما هو البنك الأقرب للجميع، والأكثر قدرة على إتاحة خدماته التمويلية، ووضع جميع إمكاناته في خدمة المزارع المصري والتنمية الريفية والمستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية .