أخبار عاجلة

أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر -
السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر) -
التحفظ على ملابس مجهولة المصدر بدون فواتير في الإسكندرية (صور) -
«زراعة الإسكندرية»: نسبة تفتيح القطن تخطت 25%.. والمحصول بحالة جيدة (صور) -
لجنة من مركز بحوث الصحراء تتفقد قري مركز الحسنة بوسط سيناء -
بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع عمارات المساعيد بتكلفة 80 مليون جنيه -
23 سنة جوجل.. أشهر موقع بحث يحتفل بعيد ميلاده بتغيير شعاره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عمر جابر يقترب من تدعيم صفوف طلائع الجيش أمام الأهلي

Print
عمر جابر يقترب من تدعيم صفوف طلائع الجيش أمام الأهلي عمر جابر يقترب من تدعيم صفوف طلائع الجيش أمام الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اقترب عمر جابر لاعب فريق بيراميدز الحالي والزمالك السابق، من الانتقال إلى صفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن ينتظم صاحب الـ29 عاما في معسكر رفاق المدرب عبد الحميد بسيوني والذي يأتي في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في بطولة السوبر المصري، غدًا الثلاثاء، على ملعب برج العرب.

اقرأ ايضًا: الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري .. الموعد والقنوات والتشكيل

ويجيد عمر جابر اللعب في مركز الظهير الأيمن ووسط الملعب فضلًا عن خبراته المحلية والقارية والتي اكتسابها بالمشاركة الأفريقية مع الفارس الأبيض وبيراميدز.

ومن المتوقع أن يدفع مدرب طلائع الجيش بالصفقات الجديدة أمام المارد الأحمر وذلك بسبب النقص الذي تشهده قائمة الفريق بعد رحيل عدد من اللاعبين يأتي في مقدمتهم المهاحم عمر جابر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج

أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج

«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي

«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر

إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر