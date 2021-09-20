عمر جابر يقترب من تدعيم صفوف طلائع الجيش أمام الأهلي

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اقترب عمر جابر لاعب فريق بيراميدز الحالي والزمالك السابق، من الانتقال إلى صفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن ينتظم صاحب الـ29 عاما في معسكر رفاق المدرب عبد الحميد بسيوني والذي يأتي في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في بطولة السوبر المصري، غدًا الثلاثاء، على ملعب برج العرب.

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ويجيد عمر جابر اللعب في مركز الظهير الأيمن ووسط الملعب فضلًا عن خبراته المحلية والقارية والتي اكتسابها بالمشاركة الأفريقية مع الفارس الأبيض وبيراميدز.

ومن المتوقع أن يدفع مدرب طلائع الجيش بالصفقات الجديدة أمام المارد الأحمر وذلك بسبب النقص الذي تشهده قائمة الفريق بعد رحيل عدد من اللاعبين يأتي في مقدمتهم المهاحم عمر جابر.