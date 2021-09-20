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شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

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شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين، حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الوفيات إلى 234 حالة وفاة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالة المتوفاة.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة لسيدة من مدينة العريش في الثالثة والستين من العمر، وتوفيت داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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