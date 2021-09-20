أخبار عاجلة

102 قافلة تعليمية ومحو أمية 6596 مواطن واستخراج 6517 رقم قومي بمركز زفتى -
«التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح -
فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تسجيل 10 وفيات و920 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

Print
تسجيل 10 وفيات و920 إصابة جديدة بكورونا في الاردن تسجيل 10 وفيات و920 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد تسجيل 10 وفيات و920 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10616 وفيات و813601 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة، 3.39 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12313، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 52 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 47 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 509 حالات.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1061 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 790672 حالة.

كما أشار إلى إجراء 27178 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9775341 فحصاً.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حزب الله اللبناني يعلن وصول ثاني سفينة محملة بالوقود الإيراني إلى مرفأ بانياس السوري

حزب الله اللبناني يعلن وصول ثاني سفينة محملة بالوقود الإيراني إلى مرفأ بانياس السوري

ماذا وراء إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني في الضاحية وعدد من المناطق؟

ماذا وراء إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني في الضاحية وعدد من المناطق؟

تسجيل 16 وفاة و438 إصابة كورونا جديدة في الاردن

تسجيل 16 وفاة و438 إصابة كورونا جديدة في الاردن

مستثمر أردني يتهم إسرائيليا بالنصب عليه والهروب من البلد (شاهد)

مستثمر أردني يتهم إسرائيليا بالنصب عليه والهروب من البلد (شاهد)