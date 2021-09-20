رئيس جامعة الإسكندرية: «الجينوم المصري» يساهم في التشخيص المبكر للأمراض (صور)

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قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أن مشروع الجينوم المصرى، يضع خريطة جينية مستقبلية لمصر، تؤثر على مستقبل المصريين من الناحية الصحية، مشيرا إلى أن مصر تشهد قفزات نوعية متقدمة في كافة المجالات التنموية، مؤكداً على أهمية هذا المشروع القومي.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الحادي عشر للجنة العلمية، الذي استضافته جامعة الإسكندرية مساء أمس، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور يحيي جاد رئيس اللجنة، ومجموعة من الخبراء أعضاء اللجنة، أن هذا المشروع يساهم في وضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين، والذى بدوره يؤدى لتحسين صحة المصريين بالإضافة لخفض تكلفة الرعاية الصحية، مؤكداً أن توافر المعامل البحثية في جامعة الاسكندرية والتقدم التقني والتكنولوجي وتوفر الأجهزة العلمية الدقيقة والكوادر الطبية والعلمية سيساهم مع هذا المشروع في توفير خط دفاع أمن من الحماية الصحية والوقائية للمصريين خلال السنوات القادمة، وأكد رئيس الجامعة أن جامعة الإسكندرية لن تدخر جهداً في تقدم كامل الدعم لإنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن مشروع الجينوم المصري يعد من المشروعات القومية، وأكد أن هناك تعاون بين وزارة التعليم العالي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي، ووزارة الدفاع ممثلة في مجلس الطب التجديدي، وجامعة الإسكندرية، ومؤسسة مجدي يعقوب، والمركز القومي للبحوث، وجامعة حلوان، وجامعة النيل، ومستشفى 57357، الجامعة الامريكية، ووزارة الصحة، وعدد من الجامعات والمراكز البحثية، مؤكداً أن أحد أهداف المشروع هو دراسة الجينوم المصرى، وأوضح أن دور أكاديمية البحث العلمى هو تهيئة الظروف وتوفير الدعم المادي والبحثى والفني والعلمى، وأضاف أن هذا المشروع مهد الطريق للمشروعات القومية الكبرى في مجالات مختلفة، مشيراً أن الدولة أنشأت عدة كيانات في مجالات ضخمة اعتماداً على هذا المشروع.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الحادي عشر، تقرير مجموعة عمل أمراض الأورام، والتي تتعلق بمشروع الچينوم المصري للاكتشاف المبكر للأورام وتحديد العلاج الأنسب حسب التغيرات الچينية التي تحدث في خلايا الأورام وقد أثري الدكتور أشرف الغندور أستاذ أمراض الدم، بكلية الطب في جامعة الاسكندرية،لقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المناقشة برأيه العلمي في تشخيص أنواع أورام الدم وتحديد العلاج وكذلك إختيار العينات المناسبة لإجراء الدراسة الچينية.

وعرض الدكتور يحيى جاد، تقريرٍاً عن دراسات الچينوم المصري القديم من مومياء قدماء المصريين وأهداف دراسة الچينوم القديم مع المعاصر للمقارنة مع نتائج دراسة الچينوم المصري المرجعي ودراسة تطور نمط الأمراض.

رئيس جامعة الإسكندرية: "الجينوم المصري" يضع خريطة جينية مستقبلية لمصر ويساهم في التشخيص المبكر للأمراض (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية: "الجينوم المصري" يضع خريطة جينية مستقبلية لمصر ويساهم في التشخيص المبكر للأمراض (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية: "الجينوم المصري" يضع خريطة جينية مستقبلية لمصر ويساهم في التشخيص المبكر للأمراض (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية: "الجينوم المصري" يضع خريطة جينية مستقبلية لمصر ويساهم في التشخيص المبكر للأمراض (صور)