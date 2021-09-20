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اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير المملكة الأردنية لبحث مجالات التعاون بين البلدين

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اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير المملكة الأردنية لبحث مجالات التعاون بين البلدين اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير المملكة الأردنية لبحث مجالات التعاون بين البلدين

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استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معالي السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، وذلك في إطار مناقشة سبل ومجالات التعاون المشترك بين الأردن ومصر في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وتناول اللقاء فرص الاستثمار والقطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خصوصاً في ظل ما تشهده من مشروعات استثمارية جاذبة، جعلت منها نموذجاً في المنطقة.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن تقديره لزيارة السفير العضايلة، التي تؤكد مدى اهتمام الأردن بالاطلاع على تجربة في مجال تشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، والفرص والحوافز الاستثمارية وطرق التطوير الذي تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية، التي تتميز بموقعها على البحرين الأحمر والمتوسط، مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي «قناة السويس».

وتم في هذا الإطار، استعراض حجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأولى من عمر المنطقة الاقتصادية على مستوى البنية التحتية والمرافق والإجراءات والاستثمارات وما تطمح إليه المنطقة خلال خطتها الخمسية الحالية 2020-2025.

من جانبه، أعرب السفير العضايلة عن اعتزاز الأردن بمستوى العلاقات الوطيدة التي تجمعه مع مصر والحرص على تعزيزها بشكل مستمر في مختلف المجالات، مشيداً بالنموذج الناجح في منطقة السويس الاقتصادية والتطلع لتوسيع التعاون بينها وبين المناطق الاقتصادية والاستثمارية في الأردن.

يحيى زكي: نتطلع للتعاون مع "الأردن" لجذب المزيد من الاستثمارات العربية
يحيى زكي: نتطلع للتعاون مع "الأردن" لجذب المزيد من الاستثمارات العربية
يحيى زكي: نتطلع للتعاون مع "الأردن" لجذب المزيد من الاستثمارات العربية

المصرى اليوم

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