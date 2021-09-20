توزيع 700 فيزا كارت علي أسر الشهداء في قرية الروضة بشمال سيناء

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، عن استمرار توزيع الدفعة الأولى من الفيزا كارت الخاصة بتعويضات أسر الشهداء والمصابين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد المحافظ، على أن توزيع الفيزا كارت مستمر بمركز شباب العريش اليوم وغدًا،، ثم يوم ٢٢ الجارى بمدينة الشيخ زويد، ويوم ٢٣ الجارى بمركز الحسنة في وسط سيناء، كما تم تخصيص أمس واليوم لشهداء ومصابى قرية الروضة، ويوم الثلاثاء القادم لباقى قرى مركز بئرالعبد، ويومى ٢٦ و٢٧ من سبتمبر الجارى سيتم تسليم الذين تخلفوا عن الاستلام خلال المدة المحددة .

من جانبها أكدت سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، عي توزيع 700 فيزا كارت على أسر الشهداء في قرية الروضة بمركز بئر العبد، أمس، حيث سيتم اليوم استكمال التوزيع، لعدد 250 من أسر الشهداء، بخلاف المصابين.