٤٤٪ ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الهندسية خلال 8 أشهر

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أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ارتفاع الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 بنسبة 44%، حيث بلغت 1.957 مليار دولار فى 2021 مقارنة بـ 1.357 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. وقال المجلس، فى تقريره الشهرى، أمس، إن الصادرات ارتفعت بنسبة ٣٥% فى شهر أغسطس 2021، حيث بلغت 274.5 مليون دولار، مقابل 204 ملايين دولار فى أغسطس 2020.

وأشار المجلس إلى أهم القطاعات التى زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس بالمقارنة بنفس الفترة عام 2020 وهى الأجهزة الكهربائية 16%، مكونات السيارات 65%، الكابلات 97%، الأجهزة المنزلية 63%، الصناعات الكهربائية والإلكترونية 54%. وأعلن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، إدراج منتجات جديدة لبرنامج مساندة الصادرات وتشمل: البطاقات الذكية، الصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية، خطوط آلات تصنيع وتعبئة الصناعات الغذائية، الآلات الزراعية، شفرات الحلاقة، الإسطمبات.

وأشاد «الصياد» بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات، والذى يعتبر إحدى آليات الصعود بالصادرات الوطنية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك وفق الرؤية الحكومية الواضحة التى تقودها نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والتى تسعى إلى إزالة العقبات التى تواجه التصدير.

وأوضح رئيس المجلس أن توفير سيولة مالية للمصدرين خلال الفترة الأخيرة، عبر مبادرة السداد الفورى للمتأخرات «مبادرة 85%»، يعتبر جزءا من التعامل مع مشكلات ملف الصادرات، مشيراً إلى فتح قنوات اتصال مباشرة بين المجلس التصديرى ووزارة الصناعة والتجارة من أجل التعامل الفورى من أى عوائق أو مقترحات من شأنها الارتقاء بمستوى الصادرات. وقالت مى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس يتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير، مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وهيئة المعارض وهيئة تنمية الصادرات، من أجل تسريع الخدمات التى تحصل عليها الشركات الهندسية.