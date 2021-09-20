أرقام يوفنتوس وميلان: بداية كارثية للسيدة العجوز وتعثر أول للروسونيري

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واصل يوفنتوس بدايته الضعيفة في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي «سيريا أ»، وسقط في فخ التعادل على ملعبه بنتيجة 1-1 ضد إيه سي ميلان في مباراة ضمن الجولة الرابعة من المسابقة لموسم 2021/2022.

وتقدم يوفنتوس بعد 4 دقائق فقط من بداية المباراة بواسطة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، وظل أصحاب الأرض متقدمين في النتيجة حتى الدقيقة 76، عندما أدرك المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش التعادل لمصلحة الضيوف.

وفشل أصحاب الأرض في استعادة التقدم مجددًا ليفشلوا في تحقيق الفوز للجولة الرابعة على التوالي في هذا الموسم ويتجمد رصيدهم عند نقطتين في المركز الثامن عشر، في حين تتوقف سلسلة انتصارات ميلان من بداية الموسم ويتعادل لأول مرة بعد 3 انتصارات سابقة، ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

رجل المباراة:

حصل بابلو ديبالا على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور، مهاجم يوفنتوس صنع هدف فريقه الوحيد، بجانب صناعته لـ 3 فرص تهديفية وتمريره لـ 32 تمريرة بشكل سليم (دقة 84%) ونجاحه في تمرير كل الكرات الطويلة بنسبة 100% (5 من 5).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هدف ألفارو موراتا (بعد 4 دقائق من البداية) هو أسرع هدف يسجله يوفنتوس ضد ميلان في سيريا أ منذ هدف أنطونيو كونتي في 1996 (بعد 3 دقائق).

- أنتي ريبيتش سجل جميع أهدافه ال5 الأخيرة في الدوري في مدينة تورينو.

- ريبيتش هو أول لاعب من ميلان يسجل في 3 مباريات متتالية ضد يوفنتوس في سيريا أ منذ موسم 1994/1995.

- يوفنتوس فشل في تحقيق الفوز خلال أول 4 جولات من موسم في سيريا أ للمرة الأولى منذ موسم 1961/1962.

- يوفنتوس أهدر 7 نقاط من وضعية الفائز في الدوري هذا الموسم، فقط بيرنلي (من البريميرليج) أهدر عدد نقاط أكثر من وضعية الفائز في الدوري على مستوى جميع فرق الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى في موسم 2021/2022.