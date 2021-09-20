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بيراميدز يقترب من ضم جناح الأهلي الأيسر الأسبق خلال انتقالات صيف 2021

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بيراميدز يقترب من ضم جناح الأهلي الأيسر الأسبق خلال انتقالات صيف 2021 بيراميدز يقترب من ضم جناح الأهلي الأيسر الأسبق خلال انتقالات صيف 2021

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حسين السيد، لاعب النادي الأهلي الأسبق، والإسماعيلي، اقترب بشدة من الانضمام لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية موسم 2021 – 2022.

وتوصل بيراميدز لاتفاق شبه نهائي للحصول على خدمات حسين السيد عقب نهاية إعارته إلى الإسماعيلي. وحصل الطلائع على الاستغناء الخاص بكريم الطيب تمهيدًا لقيده بقائمة الفريق في مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، بعد الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن نادي بيراميدز يرغب في الحصول على خدمات المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، خلال الفترة الجارية.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية: «نادي بيراميدز عرض مبلغ 30 مليون جنيه سنويًا على المغربي أشرف بن شرقي، من أجل انضمامه للفريق في الفترة الجارية». وتابع: «دخل بيراميدز في خط المفاوضات مع بن شرقي، وسط الخلاف بين اللاعب والزمالك على ملف التجديد وعدم حسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن».

وأكمل: «بن شرقي يرغب في وضع شرط جزائي في عقده مع الزمالك بقيمة نصف مليون دولار يطبق فور تفعيل العقد، وهو ما يرفضه مسؤولو الزمالك».

المصرى اليوم

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