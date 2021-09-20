كريم شحاتة: الأهلي يشترط الحصول على 20 مليون جنيه لبيع ناصر ماهر

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كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن إبلاغ مسئولو النادي الأهلي لناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بموافقتهم على بيعه حال وصول عرض بقيمة 20 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال شحاتة في تصريحات عبر برنامج :«كورة كل يوم»، «شهدت احدي تدريبات الفريق الأخيرة غضب ناصر ماهر بعد استبعاده من التقسيمة ليتحدث معه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ويؤكد له الموافقة على بيعه حال وصول عرض بقيمة ٢٠ مليون جنيه بعد الإصرار على الحصول على ٢٥ مليون في أول الأمر، إلا ان رغبة اللاعب في الرحيل وخروجه من حسابات الجهاز الفني أمور جعلت ادارة الأهلي توافق على تخفيض المبلغ المطلوب».

يذكر أن بيتسو موسيماني قد أبلغ إدارة النادي الأهلي بعد رغبته في استمرار ناصر ماهر خلال الموسم المقبل نظرًا لتراجع مستواه الفني وعدم قدرته على حجز مقعد أساسي.