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شحاتة : يلجأ إلى «حيلة» مع الصفقات الجديدة لمنع رحيلهم مجانًا

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شحاتة : الزمالك يلجأ إلى «حيلة» مع الصفقات الجديدة لمنع رحيلهم مجانًا شحاتة : يلجأ إلى «حيلة» مع الصفقات الجديدة لمنع رحيلهم مجانًا

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كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن استقرار مسؤولي نادي على اللجوء إلى العقود الثلاثية مع الصفقات الجديدة لغلق الباب على رحيلهم بالمجان بسبب العقوبة الموقعة على النادي بوقف القيد.

وقال كريم شحاتة ، في تصريحات عبر برنامج: «كورة كل يوم»، «مسؤولو الزمالك قرروا خروج اللاعبين للإعارات لمدة موسم، حال استمرار العقوبة على النادي مع إبرام عقود ثلاثية مع الأندية التي سيلعبون لها في الإعارة بسبب عدم قيدهم من الأساس في القائمة».

ويسعى مسؤولو الزمالك للحفاظ على حقوقهم في اللاعبين وغلق الباب بشكل نهائي على فسخ عقودهم مع النادي.

المصرى اليوم

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