طلعت يوسف: الإسماعيلي في مرحلة بناء..وفشل التعاقد مع ثلاثي دجلة

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أكد طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن الفريق يحتاج للتعاقد مع صفقات مميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات تلفزيونية :«الإسماعيلي يعاني من أزمة تفريغ لاعبين، بالرغم من أنه كان يعاني في الموسم الماضي، حيث رحل عن صفوفه فخر الدين بن يوسف، بالاضافة إلى انتهاء إعارات بعض اللاعبين»، مضيفًا :«يتواجد معي في التمرين 17 لاعبًا فقط، من بينهم 3 لاعبين مصابين».

وأضاف :«الإسماعيلي حاليًا في مرحلة بناء فريق جديد، وسوف يحتاج بعض الوقت لكي يعود للمنافسة على البطولات»، مضيفًا :«الفريق يحتاج للتعاقد مع 6 صفقات سوبر، في الفترة الجارية، لكي يظهر بمستوى مميز في الموسم المقبل».

وتابع :«سوق الانتقالات في مصر، كفى، حيث نجحت معظم الأندية في حسم صفقات مميزة، نظرًا لقدرتها المالية الكبيرة»، مشيرًا :«كنا نرغب في ضم 3 لاعبين من دجلة، ولكن بعض الأندية التي لديها قدرات مالية، نجحت في حسم التعاقد معهم، لذلك سوف نلجأ للتعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب».

يُذكر أن الإسماعيلي دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن مصر المقاصة، وأحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الجونة.