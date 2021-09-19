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حمص: هدفنا إسعاد جماهير الإسماعيلي ..وأبلغنا اللجنة الفنية باحتياجاتنا

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حمص: هدفنا إسعاد جماهير الإسماعيلي ..وأبلغنا اللجنة الفنية باحتياجاتنا حمص: هدفنا إسعاد جماهير الإسماعيلي ..وأبلغنا اللجنة الفنية باحتياجاتنا

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أكد محمد حمص، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن الأمور تسير على مايرام ،مشيرا إلى أن هناك تناغم وانسجام بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وقال محمد حمص، في تصريحات صحفية :«نعمل حاليا على الجانب النفسي للاعبين بجانب التدريبات الخططية والبدنية،ىسنقاتل من أجل تقديم أفضل ما لدينا لتكوين فريق مميز»

وأضاف :«أبلغنا كافة احتياجاتنا من اللاعبين للجنة الفنية بقيادة على أبوجريشة وعماد سليمان»، مضيفًا:«هدفنا هو تطوير الفريق بالتعاون مع اللجنة الفنية ومجلس الإدارة لإسعاد جماهيرنا التي نعلم مدي عشقها للفريق دون أي مصلحة».

يُذكر أن طلعت يوسف، تولى تدريب فريق الإسماعيلي خلفًا لاسيهاب جلال، الذي رفض تجديد تعاقده مع النادي، من أجل تدريب فريق بيراميدز.

المصرى اليوم

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