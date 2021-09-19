ريال مدريد يهزم فالنسيا برأس بنزيما القاتلة

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تمكن فريق ريال مدريد من خطف فوز مثير أمام منافسه فالنسيا بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال أحداث المباراة ونجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 66 عن طريق اللاعب هوجو دورو، فيما جاء هدف التعادل لصالح الضيوف في الدقيقة 86 بأقدام اللاعب فينيسيوس قبل أن يسجل كريم بنزيزما هدف الفوز برأسية رائعة في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 10 نقاط في المركز.