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شعبة الخضروات: التغير المناخي وراء ارتفاع الطماطم

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شعبة الخضروات: التغير المناخي وراء ارتفاع أسعار الطماطم شعبة الخضروات: التغير المناخي وراء ارتفاع الطماطم

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قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات، إن المحاصيل الزراعية تتأثر بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات أثر على كمية إنتاج بعض المحاصيل.

وأضاف النجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سعر الطماطم يتراوح من 3 إلى 6 جنيهات في سوق العبور، ونسبة التالف من أسباب ارتفاع الأسعار».

وقال تعليقا على سؤال الإعلامي أحمد موسى هل يتحمل المواطن تكلفة التالف من المحاصيل الزراعية «نعم لأن تاجر التجزئة لديه مسؤوليات يتحملها»، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطماطم بسبب قلة الكمية المنتجة بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية.

وشدد النجيب على أهمية استبدال الأسواق العشوائية بأخرى منظمة للسيطرة على أسعار المحاصيل، مناشدا المواطنين بالشراء من الأسواق المجمعة، ليرد الإعلامي أحمد موسى «مش موجودة في كل مكان.. الأسعار نار ومش عايزين نضحك على الناس».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى موجها حديثه لنائب رئيس شعبة الخضراوات «أنتو اللي بتاخدوا المكسب في الأخر»، مازحا «متقلقش من الضرائب».

وأكد النجيب أن نسبة العمولة من من قيمة تسويق المنتج الزراعي، تصل إلى 5%، مشيرا إلى أن أسعار المانجو العويس تتراوح ما بين 25 و27 جنيها.

وشدد على أن تدخل الرئيس عبدالفتاح بإطلاق مشروع النخيل قضى على الاستيراد من الخارج، مؤكدا أن من أكبر مصدري الموالح.

المصرى اليوم

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