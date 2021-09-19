ثقافة السويس تناقش «الإعاقة الجسدية والحسية»

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في إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بتكثيف الأنشطة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على تفهم احتياجاتهم، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية.

وأقامت مكتبة الشرطة الفرعية محاضرة تمكين ثقافي بعنوان «الإعاقة الجسدية والحسية» حاضرتها سيدة الشربيني، أوضحت خلالها أن الإعاقة تعرف على أنها خلل في إحدى وظائف الجسم، أو فقدان كلّي لهذه الوظيفة، نتيجة حادث معيّن أو خلل أثناء الولادة، أو إصابة بمرض معين، وفي أحيان كثيرة لا تتوقّف هذه الإعاقة على إنعدام الأنشطة المتعلّقة بها، بل تؤثر على حياة المصاب بأكملها، ومن أنواع الإعاقة الحركية، فقدان جزئي أو كلي لقدرة الشخص على القيام بالمهارات الحركية كالمشي، والوقوف.

وأضافت أن هناك إعاقة حسية وتشمل الإعاقة السمعية والبصرية والنطقية، وأيضا الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، والإعاقة النطقية، والإعاقة العقلية، والإعاقة الذهنية التعليمية، وهو شعور الشخص الداخلي بالعجز وعدم القدرة على فهم أو تحصيل مادة دراسية في المدرسة، وليس شرطا أن تكون في جميع الأعمال أو الواجبات المدرسية ولكن في جانب منها.