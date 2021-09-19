مشروع كتاب القرية بقرية تل البلد بالإسماعيلية

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في إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بنشر الوعى الثقافى بكل محافظات وبين فئات المجتمع، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات معرض «كتاب القرية»، حيث توجه المعرض من قرية كفر حسن إلى قرية تل البلد بثقافة الاسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، وذلك في إطار تحقيق العدالة والتنمية الثقافية بالقري الاكتر احتياجا ثقافيا، تضمن المعرض ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان «جمال الريف المصرى» بالإضافة لرسم على الوجه لاميرة الجاويش، كما أقيمت محاضرة ثقافية بعنوان «القراءة حياة» حاضرها مصطفي سليمان.

يتضمن المعرض منفذ بيع كتب الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار رمزية، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام حتي ٢٢ سبتمبر الجارى، وتعد قرية تل البلد هي رابع القري التي تم المرور عليها ضمن برنامج القري الثقافيا وفنيا بالإسماعيلية، وأشار رئيس الإقليم إلى أن هدف هذا المشروع هو الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافيا بغرض تعزيز المهارات القرائية وإعداد جيل مثقف واعي ومحب للقراءة ودعم المعارف.