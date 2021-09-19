أنشطة فنية في ثقافة جنوب سيناء

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وفقا لاستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لإثراء الحركة الثقافية والفنية بمصر المحروسة وخاصة بالمحافظات الحدودية والنائية، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل.

وعقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة بعنوان «التعلم وأهميته في المجتمع» ألقاها محمود أحمد رئيس قرية غرندل بأبوزنيمة، موضحا أن التعلم والثقافة تساعد على غرس المبادئ والقيم الإيجابية في النشء منذ الصغر، وإنها الوسيلة الوحيدة التي تقود الفرد والمجتمع لتحقيق أهدافه، أعقبها ببيت ثقافة دهب ورشة فنية «صلصال للأطفال» تدريب الفنان التشكيلى حسام حسنى، بهدف تعليم الأطفال كيفية إستخدام تقنية الصلصال لتصميم لوحات فنية.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب برأس سدر مسابقة ثقافية للأطفال أدارها مدير الموقع، بهدف تنمية المهارات ورفع الوعى الثقافى للأطفال، وببيت ثقافة نويبع عقدت ورشة مواهب فنية للأطفال «رسم حر» أدارتها مديرة الموقع، وقامت خلالها بتدريب الأطفال على كيفية استخدام أدوات الرسم البسيطة لعمل لوحات فنية معبرة عن الطبيعة وحبهم للوطن، كما عقد بيت ثقافة سانت كاترين ورشة حكى وسرد قصصى للأطفال بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، تلاها ورشة رسم حر للأطفال، لرسم عناصر من الطبيعة بسانت كاترين، كما أقام قصر ثقافة طور سيناء محاضرة بعنوان «أن في الإتحاد قوة» ألقاها أمين المكتبة، وتحدث خلالها عن تأثير الإتحاد الإيجابى، موضحا الأثار الإيجابية للتعاون بين الأفراد، وأن الإتحاد أساس النصر والنجاحات وتحقيق الأهداف.