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الزراعة : هذه أسباب ارتفاع الخضراوات والفاكهة

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الزراعة : هذه أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة الزراعة : هذه أسباب ارتفاع الخضراوات والفاكهة

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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إنه يتم رصد أراء المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار وأن القطاع الزراعي تأثر بالتغيرات المناخية والوزارة ترصد ارتفاع الأسعار في الأسواق.


وأضاف في تصريحات تلفزيوينة، الأحد، نقدم كل الدعم للفلاحين من أجل زيادة المعروض والفاصل بين العروات سبب في ارتفاع الأسعار حاليا. وتابع: نسعي لربط المستهلك بالمنتج للقضاء على ارتفاع الأسعار والعديد من المنصات الإلكترونية توفر المنتجات للمواطنين بدون وسيط وبعض مروجي الشائعات يسعون للتحكم في الأسواق.


وأوضح الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة: لدينا 400 منفذ نضخ بها العديد من السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواعيد العروات معروفة ونجهز دائما الحلول من أجل التصدي للارتفاع في الأسعار. وأكد أن الدولة أنشأت 100 ألف فدان صوبات زراعية لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وتم إنشاء منصات زراعية لبيع منتجات صغار المزارعين بأسعار مناسبة للمستهلك .

المصرى اليوم

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