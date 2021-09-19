أخبار عاجلة

جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل -
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91 -
بعد فرض الضريبة على اليوتيوبرز السجن فى انتظار المتهربين.. هذه عقوبات التهرب من الضرائب -
مأساة طفلة! أهلها ودوها تاخد حقنة فى صيدلية.. الحقنة موتتها! والصيدلي طلع طبيب بيطرى! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السند" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "الأمر بالمعروف" في أعمال الحج والعمرة

Print
تتضمن خدمات WiFi مجانية وتغطية نطاق البث ليشمل مواقع الحاج والمعتمر والزائر

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في ديوان الرئاسة اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة الرئاسة العامة للتوعية التفاعلية المستدامة في أعمال الحج والعمرة والزيارة.

وتضمنت المبادرة: أجهزة مطورة توفر خدمات الشبكات اللاسلكية WiFi المجانية، وتتيح الاستفادة من مواد الرئاسة التوعوية المسموعة والمقروءة والمرئية، إضافة إلى تغطية نطاق البث الذي يشمل مواقع الحاج والمعتمر والزائر، بمدى يصل إلى 350 مترًا، وتخدم أكثر من 100 جهاز ذكي في آنٍ واحد.

وأوضح الرئيس أن ما تحظى به الرئاسة العامة من دعم وتأييد من القيادة الرشيدة -أيدها الله- يُسهم في استمرار أعمالها ومهامها لتحقيق الرسالة، وتحقيق أهدافها ومقاصدها على الوجه الشرعي، مشيرًا إلى أن هناك أعمالاً كبيرة في تطوير تلك المشاركات والأعمال، واستثمارًا كبيرًا للتقنية في المجال التوعوي والتوجيه لأعمال الحج والعمرة والزيارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91

جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91

عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي"

عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي"

الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره

مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره