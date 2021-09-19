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لبنان.. طبيب يذهب للمستشفى بدراجة هوائية لإجراء عملية ولادة بعد نفاد البنزين

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قال للمولود: ستخبرك عائلتك بأنك وُلدت في زمن لا يوجد فيه بنزين ولا كهرباء

لبنان.. طبيب يذهب للمستشفى بدراجة هوائية لإجراء عملية ولادة بعد نفاد البنزين

تصدَّرت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورة طبيب جراحة نسائية؛ استقل دراجة هوائية ليتمكن من الوصول إلى المستشفى الذي يعمل به، حيث دخلت امرأة في حالة مخاض، وفقًا لـ" اليوم".

وتفصيلاً، نشر الطبيب ذكي سليمان على صفحته عبر "فيسبوك" صورة له وبين ذراعيه المولود الذي أشرف على عملية ولادته بعد انتهاء عملية التوليد في مستشفى رزق (الجامعة اللبنانية الأمريكية)، وقال إنه "قصد المستشفى مستقلاً دراجته الهوائية بسبب نفاد البنزين من سيارته".

وتوجَّه بالحديث إلى الطفل المولود حديثًا: "يومًا ما ستخبرك عائلتك بأنك وُلدت في زمن اضطر فيه الطبيب إلى ركوب الدراجة الهوائية لولادتك في زمن لا يوجد فيه البنزين ولا الأدوية ولا الكهرباء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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