خبيرة تغذية تكشف عن أسباب انتشار السمنة بين الشباب

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن هي الوجبات السريعة التي تحتوي على كم كبير من السعرات الحرارية والزيوت المهدرجة، التي تؤدي إلى إصابة الشباب والأطفال بالسمنة، وبالتالي يكون عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض، معقبة: «السمنة ناقوس خطر يدق في العالم العربي».

وتابعت «سهيل»، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، أن الدول العربية تتصدر الإحصائيات الدولية في زيادة الوزن، ولذلك هناك ضرورة للتخلي عن السلوكيات الخاطئة في تناول الطعام، للحفاظ على الصحة العامة، معقبة: «خاف على صحتك، لأن الصحة أهم ما نملك».

وتابعت أن خبير التغذية لا يكشف على مريضه بالسماعة، ولكنه يقوم بتحديد العلاج المناسب من خلال توجيه بعض الأسئلة للمريض لمعرفة الأسباب الذي يؤدي إلى زيادة الوزن، وبالتالي وصف المكمل الغذائي المناسب لخفض الوزن.