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محافظ المنوفية: 30% نسبة تنفيذ الصرف الصحي

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محافظ المنوفية: 30% نسبة تنفيذ الصرف الصحي محافظ المنوفية: 30% نسبة تنفيذ الصرف الصحي

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قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن هناك 94% من المواطنين بالمحافظة على درجة عالية من الوعي والثقافة، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الصرف الصحي بالمحافظة وصلت إلى 30%، بينما لدينا بمحافظة المنوفية أكثر من 60% من القرى ليس لديها صرف صحي وسنعمل على تغطية كافة القرى بالمحافظة بالصرف الصحي من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف «أبوليمون»، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن قرى الدولة المصرية تُمثل النسبة الأكبر من شعب ، مؤكدًا على استمرار المتابعة الدورية لكافة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بنطاق المحافظة والوقوف على نسب التنفيذ لإقامة 82 منشأة صحية.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم رفع كفاءة 11 نقطة إسعاف وإنشاء جديد لـ3 نقاط أخرى بالمركزين، وكذا مناقشة آخر المستجدات لإقامة ورفع كفاءة ومطابقة المعايير لعدد 68 منشأة صحية، والتي من المقرر دخول عدد كبير منها منظومة التأمين الصحي الشامل، منوهًا بأنه تم تسليم عدد من قطع الأراضي دون ملاحظات أو معوقات؛ وأخرى جار البحث عن موقع مناسب؛ كما تم توفير وإعادة معاينة لعدد من القطع

المصرى اليوم

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