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قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الإخواني الإرهابي محمد صلاح سلطان كان يريد تحريك الرأي العام الغربي ضد مصر، ولكن طلبه لم يكن مقنعًا أمام القضاء الأمريكي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخواني الإرهابي محمد صلاح سلطان كان يريد تحقيق مكاسب شخصية.

ورفضت محكمة بأمريكا دعوي الإخواني الإرهابي محمد صلاح سلطان ضد حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق في ظل امتلاكه حصانة دبلوماسية بموجب منصبه بالبنك الدولي تمنع محاكمته.

وتابع الببلاوي في مداخلته مع قناة صدى البلد إن الإخواني الإرهابي محمد صلاح سلطان كان يريد تحقيق مصالح لحزبه الإرهابي والحكومة المصرية اختارت محاميًا للدفاع عني أمام القضاء الأمريكي وحكم القضاء الأمريكي تأكيد أن الإخواني الإرهابي محمد صلاح سلطان كان يبحث عن مصالح شخصية.

وحول الأوضاع الاقتصادية في مصر أكد أن الدولة المصرية تعطي الأمل للجميع وأن لدينا مستقبل مشرق فمصر أصبحت جاذبة للاستثمارات بعدما حققت إصلاحات اقتصادية كبيرة.

وأكد أن «لدينا استقرارًا في الأوضاع السياسية ومصر جاذبة للاستثمارات والمجتمع الدولي لديه ثقة في مصر خاصة في ظل الاستقرار الذي نعيشه».