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الأهلي لا يخسر مع صافرة غربال .. 4 انتصارات حمراء ولقبان

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الأهلي لا يخسر مع صافرة غربال .. 4 انتصارات حمراء ولقبان الأهلي لا يخسر مع صافرة غربال .. 4 انتصارات حمراء ولقبان

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أعلن عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الجزائري مصطفى غربال، حكمًا لمباراة الأهلي وطلائع الجيش على لقب السوبر المصري، المقرر لها الثلاثاء المقبل بملعب برج العرب بالاسكندرية.

غربال صافرته كانت حاضرة في إدارة 4 مباريات سابقة للأهلي، جميعها على المستوى الأفريقي.

أول مباراة للاهلي مع صافرة غربال كانت في ملعب برج العرب الذي سيختضن لقاء الثلاثاء، وانتصر أصحاب الرداء الأحمر بثلاثية نظيفة على تاون شيب رولرز البوتسواني بمجموعات دوري الأبطال 2018.

نهائي القرن الأفريقي الذي جمع الأهلي والزمالك على لقب دوري الأبطال 2020 كان تجت قيادة تحكيمية للجزائري مصطفى غربال وتفوق الأحمر على منافسه التقليدي الأبيض بهدفين مقابل هدف وعانق الأميرة السمراء.

من جديد صافرة غربال تأتي بالأفراح على قلعة التتش، فيُتوج الأهلي بسوبر أفريقيا بمايو الماضي في قطر على حساب نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة.

غربال كان شاهدًا على فوز جديد للأهلي في رابع مباراة يديرها للفريق، وذلك بهدف نظيف على حساب سيمبا التنزاني في ختام مرحلة المجموعات للنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

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