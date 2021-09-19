هنا جودة تواصل التألق وتفوز ببطولة لشبونة لتنس الطاولة

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توجت هنا جودة لاعبة المنتخب المصري بذهبية بطولة لشبونة الدولية لتنس الطاولة في منافسات فئة (تحت 15 سنة)، المقامة خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 22 من الشهر الجاري.

وحصدت جودة الميدالية الذهبية عقب فوزها على اللاعبة الروسية زلاتا تريخوفا في النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة 11-2 و11-4 و11-7.

وكانت هنا جودة قد توجت ببرونزية منافسات تحت 19 سنة.

كانت هنا قد بدأت مشوارها في البطولة من دور المجموعات، حيث تصدرت المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد فوزها على البرتغالية جويانا بينيتو والإسبانية سيلفيا كول.

وفي دور الـ16، فازت النجمة المصرية على الألمانية جيلي ستورتز بنتيجة 3-0؛ لتتأهل للدور ربع النهائي.

وفي دور الثمانية فازت على بطلة فرنسا، قبل أن تتغلب على البيلاروسية فيرانيكا فارابيوفا بنتيجة 3-0، لتبلغ المباراة النهائية.