أخبار عاجلة

الأيادي الناعمة.. الأسطى أمل أول منجد افرنجى بدرجة بكالوريوس -
سألنا رانيا فريد شوقي ليه الناس بتحب أبوكي أوي❤️.. ردت وقالت لنا السر -
سألنا سلوى خطاب لما بتشوفي الكوميك اللى معمول بصورك بتعملي إيه؟ ???????? -
تشيع جنازة طفلة بالغربية توفت على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين -
التفاصيل الكاملة وفاة طفلة بالغربية على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين -
أول فتاة مصرية تخوض انتخابات بلدية روما.. هدفي تغيير نظرة المجتمع للمسلمين.. لقاء خاص مع مريم على -
إزاي تتطوع فى وزارة التربية والتعليم وتشتغل بالحصة؟.. وتعمل إيه علشان تقدم؟.. كل التفاصيل للمهتمين -
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش -
استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

Print
غياب الموظفين وضغوط العمل..! غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

مثير للاستغراب والدهشة ملاحظة موظف رسمي ضعيف الإرادة، يخرج عن نطاق الأداء المؤسسي وقواعد خدمة العملاء المعيارية واللياقة أحيانًا.. بل يعطِّل حواسه وتفكيره؛ كذلك دأب بعضهم بقذف كل سنوات الدراسة التي أمضاها في تلقي شتى أنواع العلوم وراء ظهره..

فاته من بين المهارات التقاط مهارة الحلم والتحلم..

بعض الموظفين تفرغ للدفاع عن نفسه أمام الجمهور، مسقطًا الإخفاقات والنواقص على مديره، لم يكلف نفسه بالقيام بأبسط واجباته المهنية.. حجته في ذلك أنه يعمل طوال الوقت تحت ضغط..

للمعلومية، الجهة التي تعمل تحت ضغط طوال الوقت لديها مشاكل في الإدارة أو الموارد.. هذا واضح من خلال ممارساتهم الخاطئة، أيضًا ملامح الواسطة تبرز نفسها في توظيف هؤلاء، ووضعهم في مواقع مهمة دون أن تتأكد الإدارة أنهم استوعبوا المبادئ المهنية والسلوكية قبل ذلك..

واضح وراء تصرفاتهم واهتزازهم وعدم ثقتهم بأنفسهم نقص حاد بالموارد وسوء الإمداد.. قد يصل بالموظف أن يغيب عن العمل ولا أن يواجه المواقف الحادة التي يُفضي بعضها إلى الإضرار بالمراجعين.

قد يكون هذا الموظف جديرًا بموقعه لكنه يحتاج لمدير ومنظومة عمل، تركيزها على رضا العميل، وخصوصًا عندما يكون هذا العميل من نوع خاص جدًّا جدًّا..

أين تذهب الملايين التي تُصرف من أجل العملاء؟ لم يتغيَّر المشهد كثيرًا، ولم تتحسن الخدمة بالشكل المأمول، وإن خرجت الأرقام و"التويتات" تحكي قصص نجاح الأبطال في احتواء التحديات، والقضاء على كل السلبيات، ذلك كله وأكثر –بتقديرنا- من قبيل التخدير الموضعي... "الهدوء لا يستر العيوب.. كما لا يخفي الضجيج الواقع".

الناس ما زالت تتودد من أجل الحصول على خدمات اللحظات الحرجة.. فليس مقبولاً أن يؤدي التحول إلى الضغط على النفقات لدرجة العجز في الإمدادات الأساسية للمواطنين.

الوافدون على وشك مغادرة الكثير من المهن لحساب المواطن.. فهل ننتظر حتى ٢٠٣٠ لبلوغ المأمول؟

أخشى أن يصيبنا الإحباط ونحن نقرأ "التعيينات" كل يوم لأشخاص ربما هم بأنفسهم لم يصدقوا أنه جرى تعيينهم في هذه المناصب الرفيعة بلا مفاضلة، والحال يراوح مكانك سر.. كل هذا الحراك المراد منه تقديم خدمات نوعية بجودة عالية، ولا تعني المواطن التفاصيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91

جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91

عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي"

عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي"

الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره

مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره