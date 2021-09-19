«نجدة الطفل»: تلقينا 516 بلاغا لزواج الأطفال في النصف الأول من 2021

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قال صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل، إنه تم رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشر لصور لخطوبة طفلين لا يتعدى عمريهما 12 عامًا، مشيرًا إلى أنه في بداية الأمر قالوا إن الصور المنتشرة من حفل الزفاف في إحدى قرى مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وتم التواصل مع الزملاء في هيئة حماية الطفولة بالجيزة وتم التأكيد أن الواقعة خطوبة لطفلين.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المُذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أنه على الفور تم تتبع الأمر وتحرير محضر لأسرة الطفلين بشأن واقعة الخطوبة وإبلاغ النيابة العامة، وتقوم نيابة البدرشين بالتحقيق في الواقعة بوجود والد الطفلين، مؤكدًا أنه تم إخلال سبيل أولياء الأمور عقب توقيع إقرار بعدم زواج الطفلين قبل بلوغهما السن القانونية.

وتابع: «نتدخل لمنع زواج الأطفال في هذه السن لأن منظمات الصحة العالمية والمنظمات الدولية تؤكد أن هذه الوقائع تضر بصحة الأطفال وتؤثر على رفاهيتهم»، مؤكدًا: «ننادي بهذا الأمر لعدم تدمير مستقبل الأطفال ولازم يعيشوا طفولتهم، والقانون كان بينادي بالحفاظ على مستقبل الأطفال وزيادة نسبة الخصوبة وبالتالي زيادة عدد السكان، والزواج يتم عرفيًا وبالتالي لا يمكن معرفة عدد كثيرة من البلاغات».

وأردف: «النصف الأول من عام 2021 تلقى خط نجدة الطفل عددا كبير من المكالمات والتي وصلت إلى 8178 بلاغا من تعريض الأطفال للخطر من عنف وإساءة وسوء معاملة، وكان من ضمن هذه البلاغات 516 بلاغا لحالة زواج للأطفال وهو عدد كبير ومبالغ فيه».

وأضاف: «نقوم بإحباط بعض الحالات لأسر تعتزم زواج أطفالها، وننادي بقانون لمنع زواج الأطفال، والرئيس نبه لهذا الأمر من قبل، بأن هناك حاجة لقانون مستقبل يجرم زواج الأطفال لأنه لا يوجد قانون يجرم زواج الأطفال، ونتمنى أن تكون الكرة في ملعب مجلس النواب ويخرج قانونا يشرع لذلك».