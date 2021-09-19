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عادل الغضبان: استمرار معرض «صنع في بورسعيد» حتى أول أكتوبر

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عادل الغضبان: استمرار معرض «صنع في بورسعيد» حتى أول أكتوبر عادل الغضبان: استمرار معرض «صنع في بورسعيد» حتى أول أكتوبر

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار إقامة معرض «صنع في بورسعيد» حتى أول أكتوبر المقبل، وذلك على هامش منتدى بور سعيد الاقتصادي الذي استمر ليومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ بورسعيد أن المعرض يضم 48 جناحا قدم فيها 26 عارضا منتجات مصانعهم المقامة بالمنطقة الصناعية في بورسعيد، حيث تشمل المعروضات عدة منتجات منها:«الحلويات، ومنتجات الألبان، والدهانات، والمواد الغذائية، والملابس الجاهزة، والعطور والبخور، والمصنوعات الجلدية، والزيوت، والمنسوجات، والبطاريات، والأدوات الكهربائية، والكرتون، وفرش السيارات، مشيرا إلى أن هناك تكليفات بالمتابعة الدقيقة جدًا من جميع أجهزة المحافظة لتقديم كل الدعم والمساندة لكافة الشركات المتواجدة داخل المحافظة، ومساعدتهم في تذليل كافة التحديات التي تواجه حركة الاستثمار بالمحافظة.

وقال المحافظ إن هذا المعرض الهام يتزامن مع الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد حالياً في مجال التنمية الصناعية الأمر الذي ينعكس في المشروعات الصناعية العملاقة التي أقيمت ببورسعيد مؤخراً والتي جعلت من المحافظة واحدة من أبرز المحافظات الصناعية في ، لافتا إلى أن المعرض يستهدف تعميق الصناعة المحلية وتشجيع المستهلكين على الاعتماد على المنتجات المحلية بديلاً عن المنتجات المستوردة، وكذا دعم المشروعات الصناعية المقامة على أرض بورسعيد، خاصة لصغار المستثمرين والمصنعين.

المصرى اليوم

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