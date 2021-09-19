أخبار عاجلة

الأيادي الناعمة.. الأسطى أمل أول منجد افرنجى بدرجة بكالوريوس -
سألنا رانيا فريد شوقي ليه الناس بتحب أبوكي أوي❤️.. ردت وقالت لنا السر -
سألنا سلوى خطاب لما بتشوفي الكوميك اللى معمول بصورك بتعملي إيه؟ ???????? -
تشيع جنازة طفلة بالغربية توفت على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين -
التفاصيل الكاملة وفاة طفلة بالغربية على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين -
أول فتاة مصرية تخوض انتخابات بلدية روما.. هدفي تغيير نظرة المجتمع للمسلمين.. لقاء خاص مع مريم على -
إزاي تتطوع فى وزارة التربية والتعليم وتشتغل بالحصة؟.. وتعمل إيه علشان تقدم؟.. كل التفاصيل للمهتمين -
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش -
استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

غدًا يباشر مهام عمله.. ننشر السيرة الذاتية لرئيس محكمة استئناف القاهرة

Print
غدًا يباشر مهام عمله.. ننشر السيرة الذاتية لرئيس محكمة استئناف القاهرة غدًا يباشر مهام عمله.. ننشر السيرة الذاتية لرئيس محكمة استئناف القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد مباشرة مهام عمله غدا رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، عضوًا بمجلس القضاء الأعلى، للعام القضائي 2021/2022

ولد المستشار عصام الدين فريد بالقاهرة وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير عام جيد جدا، ثم بدأ حياته العملية بالالتحاق بالنيابة العامة وكيلا للنائب العام بنيابة السيدة زينب ثم مديرا لنيابة المعادي ثم رئيسا بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، ثم رئيسا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثم مستشارا بمحكمة جنايات القاهرة، والتحق بعدها للعمل بالمكتب الفني للنائب العام المستشار رجاء العربي منذ عام 1990 حتى عام 2000، ثم تم انتدابه لجهاز الكسب غير المشروع لمدة عام، ليعود مرة أخرى رئيسا بمحاكم جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة .

وأعير المستشار عصام الدين فريد للعمل رئيسا للمحاكم العسكرية الاستئنافية بمملكة البحرين، ثم عاد رئيسا لدائرة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة .

وطبقا للأقدمية المطلقة في اختيار رؤساء محاكم الاستئناف حسب قانون السلطة القضائية، بدأ المستشار عصام الدين فريد عمله رئيسا لمحكمة استئناف قنا، ثم رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط ثم رئيسا لمحكمة استئناف الاسكندرية ثم رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل