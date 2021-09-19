29 سبتمبر.. انعقاد الجمعية العمومية السنوية بمحكمة استئناف القاهرة

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حدد المستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر الجاري لعقد اجتماع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، في الثانية عشرة ظهرا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تنعقد في الواحدة ظهرا للنظر في توزيع العمل للعام القضائي الجديد، 2021 /2022 .

قامت محكمة استئناف القاهرة، بإخطار جميع رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة ومأمورياتها بمستجدات العام القضائي الجديد، وقيام المحكمة بالوصول لتحقيق العدالة في التوزيع وراحة القضاة رؤساء وأعضاء الدوائر، كما سيتم إرسال مشروع توزيع العمل للقضاة في ضوء ما تم الانتهاء منه حتى يتسنى للقضاة إبداء ما يرونه من ملاحظات أو تظلمات بشأنه كي يتم إعداد المشروع النهائي لاعتماده خلال الجمعية العمومية.