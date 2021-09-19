★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك»، يقوم خلاله سائق «توك توك» بالاستيلاء على «سبيل ماء».

وقالت الوزارة، في بيان الأحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يقوم خلاله سائق توك توك بشرب الماء من سبيل ماء، والاستيلاء عليه عقب ذلك، من خلال الفحص والتحرى تم تحديد قائد المركبة وتبين أنه مقيم ببندر طلخا بمحافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه».

وتابعت: «وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعقب انتشار مقطع الفيديو المشار إليه قام بإرجاع سبيل الماء إلى مكانه خشية افتضاح أمره، وباستدعاء مالك سبيل الماء، أيد ذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».