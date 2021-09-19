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«الداخلية» تكشف ملابسات سائق يستولي على «سبيل ماء» بالشارع (تفاصيل)

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«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سائق يستولي على «سبيل ماء» بالشارع (تفاصيل) «الداخلية» تكشف ملابسات سائق يستولي على «سبيل ماء» بالشارع (تفاصيل)

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع «فيسبوك»، يقوم خلاله سائق «توك توك» بالاستيلاء على «سبيل ماء».

وقالت الوزارة، في بيان الأحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يقوم خلاله سائق توك توك بشرب من سبيل ماء، والاستيلاء عليه عقب ذلك، من خلال الفحص والتحرى تم تحديد قائد المركبة وتبين أنه مقيم ببندر طلخا بمحافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه».

وتابعت: «وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعقب انتشار مقطع الفيديو المشار إليه قام بإرجاع سبيل الماء إلى مكانه خشية افتضاح أمره، وباستدعاء مالك سبيل الماء، أيد ذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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