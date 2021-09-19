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مانويل جوزيه وحسام البدري في صدارة المدربين المُتوجين بالسوبر المصري

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مانويل جوزيه وحسام البدري في صدارة المدربين المُتوجين بالسوبر المصري مانويل جوزيه وحسام البدري في صدارة المدربين المُتوجين بالسوبر المصري

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تترقب جماهير النادي الأهلي مواجهة فريقها بنظيره طلائع الجيش، المقرر لها الثلاثاء المقبل بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، على لقب السوبر المصري.

مواجهة من العيار الثقيل من خارج الخطوط الفنية تجمع الثنائي موسيماني، المدير الفني للأهلي بنظيره عبدالحميد بسيوني في طلائع الجيش.

وعلى ذكر المدربين، يعتلي مانويل جوزيه قائمة المدربين المُتوجين بلقب السوبر المصري، حيث حققه مع الأهلي في 4 أعوام متتالية 2005، 2006،2007 و2008.

ويأتي حسام البدري، في المركز الثاني من حيث الأكثر تتويجًا، بـ 3 ألقاب مع الأهلي أيضًا في 2010 و2012 و2017.

ويُعتبر الألماني أوتوفيستر هو أول مدير فني عانق السوبر وذلك مع في عام 2001.

كما حقق اللقب مرة وحيدة كل من كابرال ومحمد حلمي وكارتيرون مع الزمالك في نسخ 2002 و2016 و2019 على الترتيب، كذلك المعلم حسن شحاتة مع المقاولون في 2004، والبرتغالي نوني أوليفيرا والاسباني جاريدو وعبدالعزيز عبدالشافي والسويسري فايلر مع الأهلي في نسخ 2003 و2014 و2015 و2018.

وتطول القائمة لتشهد أيضًا تتويج طارق العشري مع حرس الحدود في نسخة عام 2009.

المصرى اليوم

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