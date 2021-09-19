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الاتحاد السكندري يفوز على «الأسطول» برباعية

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الاتحاد السكندري يفوز على «الأسطول» برباعية الاتحاد السكندري يفوز على «الأسطول» برباعية

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق طلائع الأسطول بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي بسموحة، في إطار استعدادات الفريق السكندري، لانطلاق الموسم الجديد.

وحرص حسام حسن، المدير الفني لزعيم الثغر، على الدفع بالصفقات الجديدة، في المباراة الودية، من أجل زيادة الانسجام بينهم وبين اللاعبين القدامي.

أحرز أهداف الاتحاد السكندري كل من الأنجولي مابلولو، ومصطفى إبراهيم والغاني بنجامين بواتينج، وكريم ممدوح.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع ، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو والغاني بنجامين بواتنج واليوركيني سعيدو سيمبوريه، لاعب خط وسط المصري البورسعيدي ومحمد مجدي مدافع البنك الأهلي.

المصرى اليوم

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