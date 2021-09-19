«قصور الثقافة» تواصل تنفيذ أنشطتها الثقافية والفنية بالغربية

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واصلت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بقرى ومدن المحافظة، برعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وناقش قصر ثقافة طنطا أهمية الأسرة في بناء مجتمع قوي ومتماسك، من خلال تربية الطفل منذ الصغر على العادات المجتمعية الصحيحة، وإعطائه الفرصة للتعبير عن نفسه وعن آرائه، مع السعي الدائم لاكتشاف مواهبه وصقل شخصيته، وأن يتعرف على بطولات وطنه الذي يعيش فيه.

واستعرض الأديب والشاعر محمد أمين صالح جهود الدولة المصرية في محاولات النهوض بالتعليم، من خلال استحداث الدولة أنظمة تعليم مختلفة، مع التركيز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته، كما أكد خلال كلمته ببيت ثقافة كفر الزيات، أن الدولة تسعى جاهدة في تطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة، تتوافق مع مستجدات سوق العمل، والتطور السريع في العديد من المجالات.

واستضافت دار الكتب بطنطا فعاليات الندوة التثقيفية «ثقافة الحوار وقبول الآخر»، وذلك بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، حيث أشارت مديرة الدار إلى أن الحوار هو لغة التفاهم بين الناس، وهو لغة الرأي والرأي الأخر، وأكدت أن المجتمعات المتقدمة والمتحضرة هي من يسود فيها لغة الحوار المجتمعي، وقبول الآخر، دون تشكيك، أو تقليل، وتناول د. حسام بندق أستاذ علم الاجتماع مفهوم تقبل الآخر قائلا: «لابد من ادراك أن الاختلاف والتنوع من الأمور الطبيعية بين كل الموجودات وبين الناس بعضهم بعضًا، من حيث الشكل، واللون، والجنس، والدين، والعقيدة، والفكر، فلا ننظر إلى الآخر بدونية، بل نقبله كما هو ونتعامل معه باحترام، ودون تمييز لأى سبب».