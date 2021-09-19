أخبار عاجلة

الأيادي الناعمة.. الأسطى أمل أول منجد افرنجى بدرجة بكالوريوس -
سألنا رانيا فريد شوقي ليه الناس بتحب أبوكي أوي❤️.. ردت وقالت لنا السر -
سألنا سلوى خطاب لما بتشوفي الكوميك اللى معمول بصورك بتعملي إيه؟ ???????? -
تشيع جنازة طفلة بالغربية توفت على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين -
التفاصيل الكاملة وفاة طفلة بالغربية على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين -
أول فتاة مصرية تخوض انتخابات بلدية روما.. هدفي تغيير نظرة المجتمع للمسلمين.. لقاء خاص مع مريم على -
إزاي تتطوع فى وزارة التربية والتعليم وتشتغل بالحصة؟.. وتعمل إيه علشان تقدم؟.. كل التفاصيل للمهتمين -
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش -
استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«قصور الثقافة» تواصل تنفيذ أنشطتها الثقافية والفنية بالغربية

Print
«قصور الثقافة» تواصل تنفيذ أنشطتها الثقافية والفنية بالغربية «قصور الثقافة» تواصل تنفيذ أنشطتها الثقافية والفنية بالغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بقرى ومدن المحافظة، برعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وناقش قصر ثقافة طنطا أهمية الأسرة في بناء مجتمع قوي ومتماسك، من خلال تربية الطفل منذ الصغر على العادات المجتمعية الصحيحة، وإعطائه الفرصة للتعبير عن نفسه وعن آرائه، مع السعي الدائم لاكتشاف مواهبه وصقل شخصيته، وأن يتعرف على بطولات وطنه الذي يعيش فيه.

واستعرض الأديب والشاعر محمد أمين صالح جهود الدولة المصرية في محاولات النهوض بالتعليم، من خلال استحداث الدولة أنظمة تعليم مختلفة، مع التركيز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته، كما أكد خلال كلمته ببيت ثقافة كفر الزيات، أن الدولة تسعى جاهدة في تطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة، تتوافق مع مستجدات سوق العمل، والتطور السريع في العديد من المجالات.

واستضافت دار الكتب بطنطا فعاليات الندوة التثقيفية «ثقافة الحوار وقبول الآخر»، وذلك بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، حيث أشارت مديرة الدار إلى أن الحوار هو لغة التفاهم بين الناس، وهو لغة الرأي والرأي الأخر، وأكدت أن المجتمعات المتقدمة والمتحضرة هي من يسود فيها لغة الحوار المجتمعي، وقبول الآخر، دون تشكيك، أو تقليل، وتناول د. حسام بندق أستاذ علم الاجتماع مفهوم تقبل الآخر قائلا: «لابد من ادراك أن الاختلاف والتنوع من الأمور الطبيعية بين كل الموجودات وبين الناس بعضهم بعضًا، من حيث الشكل، واللون، والجنس، والدين، والعقيدة، والفكر، فلا ننظر إلى الآخر بدونية، بل نقبله كما هو ونتعامل معه باحترام، ودون تمييز لأى سبب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل