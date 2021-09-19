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هريدي: العدوان الإسرائيلي على غزة دفع للضغط في اتجاه إحياء مفاوضات السلام

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هريدي: العدوان الإسرائيلي على غزة دفع مصر للضغط في اتجاه إحياء مفاوضات السلام هريدي: العدوان الإسرائيلي على غزة دفع للضغط في اتجاه إحياء مفاوضات السلام

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قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود المصرية الحثيثة مستمرة في إحياء مسار التفاوض بين فلسطين وإسرائيل من جديد، موضحًا أن المفاوضات قد تكون متوقفة منذ عام 2014.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حديثه لبرنامج «وراء الحدث»، عبر قناة «الغد»، أن هناك جهودًا أمريكية أيضا بخلاف الجهود العربية لدفع في نفس الاتجاه الذي تسير فيه وإحياء عملية السلام، موضحًا أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن تختلف اختلافا كبيرا مع الإدارة السابقة برئاسة دونالد في موقف حل الدولتين.

وأوضح أن إدارة بايدن اعترفت بحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني في الأمن والمساواة، لافتًا إلى أن مصر تمارس ضغوطا كبيرة على الجانب الإسرائيلي بشأن عملية السلام وهو ما ظهر بوضوح في الحرب الأخيرة مايو الماضي ونجاح مصر في وقف إطلاق النار والعمل على إعادة إعمار غزة وإطلاق مبادرة الإعمار.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك طرحا جديدا في الملف الفلسطيني الإسرائيلي هو الطرح الأمريكي والسعي لحل القضية بحل الدولتين بخلاف ما قام به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وارتكابه العديد من الأعمال المضادة لحل القضية.

المصرى اليوم

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