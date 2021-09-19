أخبار عاجلة

الأيادي الناعمة.. الأسطى أمل أول منجد افرنجى بدرجة بكالوريوس -
سألنا رانيا فريد شوقي ليه الناس بتحب أبوكي أوي❤️.. ردت وقالت لنا السر -
سألنا سلوى خطاب لما بتشوفي الكوميك اللى معمول بصورك بتعملي إيه؟ ???????? -
تشيع جنازة طفلة بالغربية توفت على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين -
التفاصيل الكاملة وفاة طفلة بالغربية على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين -
أول فتاة مصرية تخوض انتخابات بلدية روما.. هدفي تغيير نظرة المجتمع للمسلمين.. لقاء خاص مع مريم على -
إزاي تتطوع فى وزارة التربية والتعليم وتشتغل بالحصة؟.. وتعمل إيه علشان تقدم؟.. كل التفاصيل للمهتمين -
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش -
استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبيرة تنمية بشرية: يجب تعزيز اعتماد الطفل على نفسه «عشان ما يبقاش ابن أمه»

Print
خبيرة تنمية بشرية: يجب تعزيز اعتماد الطفل على نفسه «عشان ما يبقاش ابن أمه» خبيرة تنمية بشرية: يجب تعزيز اعتماد الطفل على نفسه «عشان ما يبقاش ابن أمه»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أسماء مراد، خبيرة التنمية البشرية، إن سبب ذكورية المرأة هي المرأة نفسها، لأنها تربي البنت على خدمة الابن، معقبة: «المرأة هي عدو المرأة، لازم نزيد الثقة لدى السيدات، ونعزز اعتماد الطفل على نفسه، عشان ما يبقاش ابن أمه».

وتابعت «مراد»، في تصريحات تلفزيونية، أن زيادة ثقة المرأة يقلل من نسب الطلاق، والعمل على عدم كتم مشاعر الأطفال، لكي يكون قادرا على التعبير عن مشاعره عند الكبر، معقبة: «أنا بحترم دموع الرجل جدًا».

ولفتت إلى ضرورة الرقابة على الأطفال عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يقوم ولي الأمر بغلق المواقع الإباحية من خلال الهواتف وخلافه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل