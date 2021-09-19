خبيرة تنمية بشرية: يجب تعزيز اعتماد الطفل على نفسه «عشان ما يبقاش ابن أمه»

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قالت الدكتورة أسماء مراد، خبيرة التنمية البشرية، إن سبب ذكورية المرأة هي المرأة نفسها، لأنها تربي البنت على خدمة الابن، معقبة: «المرأة هي عدو المرأة، لازم نزيد الثقة لدى السيدات، ونعزز اعتماد الطفل على نفسه، عشان ما يبقاش ابن أمه».

وتابعت «مراد»، في تصريحات تلفزيونية، أن زيادة ثقة المرأة يقلل من نسب الطلاق، والعمل على عدم كتم مشاعر الأطفال، لكي يكون قادرا على التعبير عن مشاعره عند الكبر، معقبة: «أنا بحترم دموع الرجل جدًا».

ولفتت إلى ضرورة الرقابة على الأطفال عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يقوم ولي الأمر بغلق المواقع الإباحية من خلال الهواتف وخلافه.