أخبار عاجلة

الأيادي الناعمة.. الأسطى أمل أول منجد افرنجى بدرجة بكالوريوس -
سألنا رانيا فريد شوقي ليه الناس بتحب أبوكي أوي❤️.. ردت وقالت لنا السر -
سألنا سلوى خطاب لما بتشوفي الكوميك اللى معمول بصورك بتعملي إيه؟ ???????? -
تشيع جنازة طفلة بالغربية توفت على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين -
التفاصيل الكاملة وفاة طفلة بالغربية على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين -
أول فتاة مصرية تخوض انتخابات بلدية روما.. هدفي تغيير نظرة المجتمع للمسلمين.. لقاء خاص مع مريم على -
إزاي تتطوع فى وزارة التربية والتعليم وتشتغل بالحصة؟.. وتعمل إيه علشان تقدم؟.. كل التفاصيل للمهتمين -
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش -
استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«ربنا يحفظه بملائكته».. رشوان توفيق يعلق على توجيه بالحماية التأمينية للفنانين

Print
«ربنا يحفظه بملائكته».. رشوان توفيق يعلق على توجيه السيسي بالحماية التأمينية للفنانين «ربنا يحفظه بملائكته».. رشوان توفيق يعلق على توجيه بالحماية التأمينية للفنانين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الفنان رشوان توفيق، على توجيه الرئيس عبدالفتاح بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر، قائلًا: «عندنا فرحة كبيرة النهادره وأنا شخصيًا الرئيس السيسي أحبه وادعو له لأنه باني الحديثة حقيقة، ويفكر في كل صغيرة وكبيرة وفي كل مواطن في أبناء مصر».

وأضاف «توفيق» في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: «أن الرئيس السيسي بيبني البلد مصر الحديثة وقولتلها قبل كده وربنا يحفظه بملائكته الطيبين ويجعل الخير تحت اقدامه، والخير بيفتح بعضه». وتابع: «كون أن الرئيس السيسي يفكر في الفنانين الكبار في السن شيء مهم جدًأ لدرجة أنهم عندما سألوني على رأيي في القرار، افتكرت وأنا شاب لما كان أغلب الفنانين الكبار بيشتغلوا عند الفنان على الكسار، وعدد من الحالات مثل الفنان عبدالعزيز خليل، وكذلك الفنانة فاطمة رشدي».

وأردف، الفنان رشوان توفيق: «الرئيس بيفكر فينا إحنا الممثلين الكبار فهو رحمة من رحماته وربنا يحفظه بملايكته وينصره في الأرض نصرًا مبكرًا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره

مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره

لو معاك الجنيه ده هتكون مليونير.. جنية مصري يباع ب 380 ألف جنية في لندن

لو معاك الجنيه ده هتكون مليونير.. جنية مصري يباع ب 380 ألف جنية في لندن

أول فتاة مصرية تخوض انتخابات بلدية روما.. هدفي تغيير نظرة المجتمع للمسلمين.. لقاء خاص مع مريم على

أول فتاة مصرية تخوض انتخابات بلدية روما.. هدفي تغيير نظرة المجتمع للمسلمين.. لقاء خاص مع مريم على

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021