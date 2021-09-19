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علق الفنان رشوان توفيق، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر، قائلًا: «عندنا فرحة كبيرة النهادره وأنا شخصيًا الرئيس السيسي أحبه وادعو له لأنه باني مصر الحديثة حقيقة، ويفكر في كل صغيرة وكبيرة وفي كل مواطن في أبناء مصر».

وأضاف «توفيق» في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: «أن الرئيس السيسي بيبني البلد مصر الحديثة وقولتلها قبل كده وربنا يحفظه بملائكته الطيبين ويجعل الخير تحت اقدامه، والخير بيفتح بعضه». وتابع: «كون أن الرئيس السيسي يفكر في الفنانين الكبار في السن شيء مهم جدًأ لدرجة أنهم عندما سألوني على رأيي في القرار، افتكرت وأنا شاب لما كان أغلب الفنانين الكبار بيشتغلوا عند الفنان على الكسار، وعدد من الحالات مثل الفنان عبدالعزيز خليل، وكذلك الفنانة فاطمة رشدي».

وأردف، الفنان رشوان توفيق: «الرئيس بيفكر فينا إحنا الممثلين الكبار فهو رحمة من رحماته وربنا يحفظه بملايكته وينصره في الأرض نصرًا مبكرًا».