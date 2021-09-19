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كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تأجيلها عمليتها الجراحية الاخيرة، بسبب تصويرها لعمل فني جديد، مشيرة إلى أن حالتها الصحية في تقدم، وتستطيع حاليًا الشم والتذوق والكلام بطريقة طبيعية.

وقالت «حورية» على هامش فعاليات حفل «الموريكس دور»، والذي أقيم بلبنان أمس، إنه «من المفروض إني كنت اسافر شهر 8 الماضي لإجراء آخر عملية، ولكن عشان التصوير تواصلت مع الدكتور المعالج بأمريكا، لطلب تأجيل العملية، وقالي ممكن تنتهي من التصوير وبعد كدا تقدري تعملي العملية الاخيرة»

وأضافت :«الحمد لله حاليا بقدر اتذوق الطعام وأقدم اشم وصوتي مبقاش مخنف وده شكر وحمد من ربنا، والعملية الاخيرة التي لم اجريها حتى الان هي من أجل توسيع فتحات الانف مش كبيرة كفاية».

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي تشارك بمسلسل «الايام» بطولتها بمشاركة الفنانة شيري عادل، رياض الخولي، سلمى غريب، ندى موسى، من تأليف سماح الحريري وأخراج محمد أسامة، ويتكون من 50 حلقة، ويصور بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت، والمقرر عرضه بداية نوفمبر المقبل عبر شاشة قنوات mbc مصر .