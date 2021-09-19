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طالبان تستغيث بالمجتمع الدولي

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طالبان تستغيث بالمجتمع الدولي طالبان تستغيث بالمجتمع الدولي
دعا متحدث باسم حركة طالبان في مدينة قندوز، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم، شمال أفغانستان، المجتمع الدولي إلى زيادة تقديم مساعدات للبلاد، مشددًا على أن المتشددين ليسوا إرهابيين.

وقال المتحدث باسم ولاية «قندوز»، مطيع الله روحاني، إن المعونات، ربما تأخذ شكل استثمار أو مشروعات إعادة إعمار «أو أي نوع من المساعدات الإنسانية للحكومة أو لمواطني أفغانستان»، وذلك في طلب موجه إلى «المجتمع الدولي، بما في ذلك ألمانيا».

وأضاف المتحدث أن طالبان «سوف ترحب كثيرًا بالمساعدة».

وكانت طالبان قد استولت على ولاية قندوز، في الثامن من أغسطس الماضي، في واحدة من سلسلة من التطورات السريعة، التي شهدت في نهاية المطاف، سيطرة الحركة على الدولة بأكملها.


الوطن السعودية

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