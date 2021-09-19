رفع 25 طن أتربة ومخلفات فى حملة نظافة بالأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، لرؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة ومتابعتها بنطاق أحياء مدينة الأقصر على مدار اليوم، حيث قام حي شرق بتنظيم حملة نظافة بمنطقة كوبرى أبوالجود وسيالة بدران من مرور الأقصر وصولاً حتى مزلقان نجع الشيخ بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع.

أسفرت الحملات عن رفع 25 طن مخلفات وأتربة وتراكمات صلبة، كما تمت متابعة رفع كفاءة النظافة بمنطقة المطار حيث تم رفع التراكمات من القباحي الشرقي والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة وقود عواد ومدخل الحى وطريق الزناقطة العمومي.

كما تمت متابعة سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع حي وسط حيث تم تنظيم حملة نظافة لرفع كفاءة المنظومة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات وحملات رفع الأتربة من الشوارع ومن على الأرصفة، ومتابعة أعمال النظافة الدورية التي استهدفت شارع مستشفى الكرنك الدولي والمساكن الشعبية ومنطقة الحمام وأنس الوجود وشارع المطافي القديم.