النمسا تختار مديرا جديدا للاستخبارات من أصل أردني

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جى بي سي نيوز :- قالت وسائل إعلام نمساوية، إن المدير الجديد لجهاز أمن الدولة والاستخبارات النمساوية، مواطن من أصل أردني، ويدعى عمر حجاوي.

وقالت إن حجاوي، وهو ابن طبيب أردني هاجر إلى النمسا، وولد فيها ويبلغ من العمر 41 عاما، سيتسلم المركز الأمني الأكثر حساسية في جمهورية النمسا، وحاز على المنصب، نظرا لخبرته الإدارية في جهاز الأمن العام النمساوي، وعمله في دوائر التحقيق.

ولفتت إلى أن مدير الاستخبارات الجديد، بدأ في وظيفة محقق جرائم، وترقى بعدها ليصبح رئيس مكتب الشرطة الجنائية بولاية النمسا السفلى. وله خبرة طويلة في العمل الأمني وكشف الجرائم.

عربي 21