اليوم.. افتتاح «أهلا مدارس» بالأقصر وتخفيضات تصل إلى ٥٠ %

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أعلن صلاح فتحي، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، عن افتتاح معرض اهلا مدارس، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن المعرض الرئيسي سيقام على مساحة 300 متر مربع بمدينة الاقصر باشتراك 24 عارضا وحوالي 42 محل مشاركين في مبادرة التخفيضات والتي تتراوح بين 30 إلى 50% عن السوق الخارجي .

وأوضح فتحي أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى بدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية تقوم بتوفير دور كامل بمول بمدينة إسنا مجانا للتجار للمساهمة في تقليل تكاليف عرض السلع بما ينعكس على سعر البيع للمستهلك .