أخبار عاجلة

وزير المياه والبيئة اليمني: مليشيا الحوثي تستغل ملف خزان صافر للمساومة والابتزاز -
فنية وهندسية وتوجيهية.. خدمات فريدة بالتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام -
"كائناً من كان".. كيف ضرب المؤسس بيد من حديد على حالات فساد لمسؤولين حكوميين؟ -
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في نيويورك -
خارطة ثلاثية الأبعاد مذهلة للكابلات البحرية التي تربط الكرة الأرضية -
كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون أمام الجمعية العامة في دورتها الـ76 -
اختراق هواتف 5 وزراء فرنسيين ودبلوماسي بالإليزيه ببرنامج «بيجاسوس» الإسرائيلي -
الرئيس الفلسطيني : نتحدى إثبات رفضنا مبادرة حقيقية للسلام -
ماكرون يحث لبنان على تنفيذ إصلاحات عاجلة وتسريع محادثات صندوق النقد -
وزير الخارجية الإيراني : منفتحون حول تبادل السجناء مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

Print
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجّه سامح شكري، وزير الخارجية، صباح الأحد، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، الأحد، إن زيارة الوزير شكري ستتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

وسيلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية سيعقد أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة. كما تستهدف لقاءات الوزير شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام

مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام

«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي

«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي

مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت

مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35