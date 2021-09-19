وزارة التخطيط تطلق دليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية النسخة الثانية من دليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية.

وأوضحت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدليل الإرشادي الخاص بالإدارة الاستراتيجية الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يأتي في إطار جهود تطوير عملية التخطيط والتنمية وضمان فاعلية عملية التخطيط ومخرجاتها، متابعة أن الدليل يتناول الإطار المؤسسي لعمل الإدارة الاستراتيجية من حيث المهام الرئيسية والاختصاصات والمخرجات المتوقعة، مضيفة أن الدليل يستعرض كذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية التي تتضمنها الإدارة الاستراتيجية.

وقالت «السعيد» في بيان، الأحد، إن الإدارة الاستراتيجية تساعد رؤساء الوحدات المختلفة على تطوير رؤية مستقبلية واستراتيجيات تحقق تلك الرؤية بما يحقق مهام الوحدة في إطار رؤية مصر ۲۰۳۰، وكذا برنامج عمل الحكومة، ومتابعة السياسات والبرامج اللازمة لتفعيل تلك الاستراتيجية، ثم تقييم الأثر المحقق لتلك البرامج والسياسات ومدى تحقيقها للأثر المنشود في هذا الإطار.

من جانبه، أوضح م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن دليل الإدارة الاستراتيجية الذي أطلقته الوزارة يلقي الضوء على الجدارات والمهارات التخصصية والفنية والقيادية والشخصية اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة، متابعًا أنه إيمانًا بأهمية وجود كوادر مؤهلة ومحترفة، فإن الدليل يفرد مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف مجالات اختصاص الإدارة الاستراتيجية للوصول لإدارة ذات كفاءة وفاعلية تساهم في تحقيق مستهدفات الوحدة الاستراتيجية.

وأكد «مصطفى» أن الدليل يأتي في إطار دور الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط في تقديم الدعم الفني لوحدات الجهاز الإداري للدولة كافة في مجالات الإدارة الاستراتيجية، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ۲۰۱۸ والخاص باستحداث ٦ تقسيمات تنظيمية جديدة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٨٦ لسنة ۲۰۱۹ بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.