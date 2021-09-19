★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب، صباح اليوم الأحد، 19 سبتمبر 2021، الاستقرار عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء الجمعة، وبعد تحقيق خسائر لاسبوع الثانى على التوالى بسبب قوة الدولار، كما شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار نتيجة عدم وجود أي تغيرات في الاسعار العالمية حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر متوسط سعر 772 جنيها تقريبا محققا انخفاضا بقيمة 12 جنيها مع نهاية الاسبوع الماضى.

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 881 إلى 884 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 770 إلى 773 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 660 إلى 663 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، والتى تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب، من 6150 إلى 6184 جنيها.

توقفت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، عند الأسعار المنخفضة التي شهدتها البورصة العالمية مساء الجمعة، بعدما حققت خسائر كبيرة للمتداولين للاسبوع الثانى على التوالى، وكان الذهب خلال يومى الخميس والجمعة، شهد انخفاضا كبيرا، بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، وصدور مؤشر توقعات التضخم لخمس سنوات والذى سجل 4.7٪ وكان المتوقع 2.9%، كما سجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكى، 71 نقطة وكان المتوقع 72 نقطة.

ويترقب الذهب انعودة البورصة غدا الاثنين ليعاود نشاطه مرة ثانية ويتوقع الخبراء استمرار الانخفاض في أسعار الذهب بسبب قوة الدولار بعد البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال والتى تزيد من قوة الدولار الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع المعدن الأصفر .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 775.84 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،754.86 $ .

بعد انخفاض كبير.. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 18 سبتمبر 2021

انخفض 10 جنيهات.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021

هبوط كبير ومفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021